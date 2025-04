Unesp Bauru prevê ampliação do prédio do refeitório

A Presidência do Grupo Administrativo do Câmpus (GAC) da Unesp de Bauru informou que prevê ampliar o prédio do Restaurante Universitário (RU), ocupado por estudantes ('entraço') e alvo de 'panelaço', no dia 8 de abril. O assunto já está em discussão e planejamento, destacou o atual presidente do GAC, José Alfredo Covolan Ulson, e a assessora administrativa Patrícia Pereira dos Santos. Por e-mail, o GAC explicou que antes mesmo da manifestação já havia tomado providências para aumentar a quantidade de refeições, demanda dos universitários, e a capacidade de produção da cozinha com novos equipamentos. Os investimentos previstos, segundo o texto, giram em torno de R$ 355 mil.

"O RU poderá servir no máximo duas mil refeições diárias. Mais que esta quantidade há a necessidade de ampliação do prédio, assunto que já está em discussão e planejamento", reiterou. O câmpus de Bauru tem seis mil estudantes e, atualmente, são servidas 1.300 refeições subsidiadas por dia. A partir de maio de 2025, o total aumentará para 1.500. No mesmo mês também está prevista a modificação no sistema de vendas antecipadas. No modelo atual, por conta da baixa disponibilidade, o estudante só consegue reservar almoço por R$ 2,50 para a próxima semana. Com a alteração, o universitário conseguirá a refeição para o dia seguinte, segundo a presidência.

Ainda de acordo com o GAC, todos podem se alimentar no RU, porém a aquisição prioritária é dos 636 estudantes da permanência estudantil em situação de vulnerabilidade socioeconômica comprovada.