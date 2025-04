Parado há 5 anos, castramóvel vai voltar a operar, diz Semma

Parado há cinco anos por conta da pandemia de coronavírus, o castramóvel vai voltar a operar em Bauru, provavelmente ainda esse ano, revelou a atual chefe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma), Cilene Chabuh Bordezan. A pasta abriu licitação neste mês para contratar uma terceirizada para prestar serviços médicos veterinários especializados em esterilização cirúrgica e microchipagem de cães e gatos. Além de usar o veículo que o município recebeu em 2018, a vencedora do certame deverá, inclusive, fornecer mais um castramóvel para estender os atendimentos de cirurgias de castração aos animais.

"Esses dois carros vão funcionar em mutirão. O castramóvel da prefeitura está em bom estado. Então, será reestruturado e servirá como consultório médico veterinário", afirmou a secretária, em entrevista ao JC. De acordo com a pasta, os bairros contemplados com os serviços devem ser anunciados em agenda brevemente. Animais em situação de rua também serão atendidos. Seis clínicas atualmente credenciadas pela pasta integram a frente pública de controle populacional de animais, que será reforçada com a licitação em andamento. "Serão quatro mil unidades de cirurgia de esterilização reservadas às clínicas e três mil ao castramóvel, sendo duas mil para cães e mil para gatos", concluiu Cilene. Em nota enviada a pedido do JC, a Prefeitura de Bauru informou que tem aumentado os repasses destinados ao programa de castração de cães e gatos, tema bastante cobrado e até criticado por protetores de animais da cidade. "Para 2025, o valor será de R$ 1 milhão, sendo que são R$ 750 mil de recursos próprios e R$ 250 mil de emenda parlamentar", esclarece a nota.

Ainda segundo o município, em 2024 foram realizadas 433 castrações. Em 2025, foram enviadas para as clínicas 457 autorizações para as castrações, mas confirmadas, até o momento, 74.

Histórico