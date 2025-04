Após discussão por sumiço de dinheiro, homem leva várias facadas

Segundo a versão de uma testemunha, o suspeito, então, pegou uma faca no alojamento e passou a golpear o colega de trabalho nas regiões das costas e abdômen. Com graves ferimentos, ele foi socorrido pelo Samu e conduzido ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa local, onde passou por cirurgia.

O fato foi comunicado à Polícia Civil na madrugada de sábado (19). De acordo com o registro policial, a vítima teria discutido com um servente de 44 anos por acreditar que ele seria autor de suposto furto de valores em dinheiro. Durante a briga, o pedreiro acabou atingindo-o com um tapa.

O autor do crime fugiu, mas a faca com manchas de sangue usada para atingir a vítima foi encontrada no interior de uma mochila pertencente a ele e apreendida por uma equipe da Polícia Militar (PM). O caso, registrado como lesão corporal no plantão policial, será investigado pela Polícia Civil.