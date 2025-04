Guto Vianni & Cristiano comemoram dois anos de sucesso como dupla

A dupla Guto Vianni & Cristiano comemorou, no último sábado (19), dois anos de existência e a celebração foi em grande estilo: um show clássico com as melhores do sertanejo raiz, no Villa Rondon, em Bauru. O evento contou com palco 360°, assim como a participação especial de artistas convidados, como Nayara Antunes, Luciano Moraes e DJ Cafu.

A dupla faz grande sucesso na região. '' É a coroação de uma parceria não tão provável. Quando iniciamos juntos, percebemos que uma boa parte do público que nos acompanhava teve dificuldade para assimilar esse novo projeto. Para nós, inclusive, a fase de adaptação foi sempre uma incógnita. Mas sempre tivemos uma meta, onde queríamos chegar. Traçamos esse plano e resolvemos crescer de forma significativa, voltando a figurar entre os artistas mais influentes da região.''

Os artistas, que agradecem os fãs, têm pretensões ambiciosas. ''O público, aliás, é a nossa base. E tem novidade vindo aí: a gravação do nosso primeiro DVD, que será lançado entre maio e junho deste ano. Isso é só o início de uma jornada cheia de sonhos desses dois que amam música sertaneja''.