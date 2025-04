Motociclista é baleado e acelera direto para o PS em Bauru

Um motociclista de 25 anos foi atingido por um disparo de arma de fogo na madrugada deste domingo (20) em Bauru e, sozinho, dirigiu até o Pronto-Socorro Central (PSC) em busca de socorro médico. O caso foi registrado por volta das 5h.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem estava lúcido e, na unidade de saúde, relatou à Polícia Militar que estava dirigindo sua moto no bairro Pousada da Esperança, quando foi alvejado no braço.

Ele não soube informar aos agente de segurança quem foi o autor e o motivo do disparo. Também não precisou o local exato onde estava quando foi baleado. A vitima não corre risco de morte.