Bauru tem 2.º homicídio em menos de 10h; vítima possuía 20 anos

Bauru registrou, na madrugada deste domingo (20), o segundo homicídio menos de 10 horas após um jovem de 22 anos ser morto a tiros no bairro Ferradura Mirim. No caso mais recente, outro jovem, Wallace Wilians de Aguiar Belém Santana, 20 anos, foi atingido por cerca de oito disparos no Núcleo Fortunato Rocha Lima.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi baleada por volta de 2h30 na rua Evaldo Hinke Neto e foi levada por familiares à UPA Bela Vista. Porém, já estava sem vida ao dar entrada na unidade.

No local, parentes relataram à Polícia Militar que dois homens se aproximaram de Wallace e efetuaram os disparos. Também apresentaram dois projéteis que supostamente teriam sido expelidos pelas armas utilizadas pelos autores, cujas identidades desconheciam.