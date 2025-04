Jovem é morto a tiros por vizinho após desentendimento em Bauru

Um jovem de 22 anos foi morto a tiros após um desentendimento com um vizinho no fim da tarde deste sábado (19), no bairro Ferradura Mirim, em Bauru. A vítima, Brendon Wesley Correa de Souza, foi atingida por cerca de quatro disparos em frente à sua residência.

Brendon morreu no local do crime e seu pai foi encaminhado a uma UPA. Além da PM, a Polícia Civil e a Polícia Técnico-Científica também estiveram no endereço da ocorrência. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Bauru para exame de necropsia.

O helicóptero Águia foi mobilizado para apoiar as viaturas da PM em solo durante as buscas pelo autor do homicídio, que contaram com reforço da Força Tática e do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep). O homem continua sendo procurado.