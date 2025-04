Mulher é presa com celulares nas partes íntimas no CPP2 de Bauru

Uma mulher de 28 anos foi presa em flagrante na manhã deste sábado (19) ao tentar entrar no Centro de Progressão Penitenciária 2 (CPP-2), o "CPP Eduardo Vianna", em Bauru com dois celulares escondidos nas partes íntimas e com três invólucros plásticos presos ao corpo, contendo 759 gramas de maconha.

De acordo com o boletim de ocorrência, a visitante foi submetida ao procedimento de revista no equipamento de body scanner, que identificou imagens suspeitas nas regiões do tórax e da pelve. Questionada pelos policiais, ela admitiu espontaneamente que portava materiais ilícitos.

A mulher foi levada até o banheiro da portaria, onde retirou invólucros plásticos contendo maconha que estavam escondidos no seu top (sutiã), na cintura e nas roupas íntimas. Também retirou da região genital um invólucro envolto em fita isolante contendo dois celulares da marca Lenoxx.