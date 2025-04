Cria Bauru reúne arte, cultura e esporte na cidade

Começa neste domingo (20) a 4.ª edição do Festival Cria Bauru, o encontro que une criatividade com as ações práticas do dia a dia. Até dia 27 de abril, a cidade irá respirar novas ideias com diversas atividades gratuitas em vários pontos do município. Serão oferecidas, gratuitamente, oficinas, rodas de conversa, vivências, atividades esportivas e muito mais. O tema deste ano será o "Cerrado", em todas suas perspectivas e abordagens. O cronograma completo com locais, dias e horários está no www.festivalcriabauru.com.br ou no @festivalcriabauru. Todas as atividades são abertas e livres para todos os públicos.

Josué Kenji, idealizador do Cria Bauru, destaca que o festival contempla diversos objetivos, como descentralizar o acesso à arte e cultura, levando as atividades para 10 pontos da cidade. "Queremos fortalecer a economia criativa bauruense, utilizando toda estrutura e fornecedores locais para a realização dos eventos. Nosso desejo é gerar alegria, afeto e emoções positivas durante a realização do festival. E ao sair das atividades, a pessoa comece a perceber como ela pode usar a criatividade para viver melhor", pondera Kenji.

Ele ainda afirma que o Festival Cria Bauru une e potencializa ideias criativas com o objetivo de melhorar a qualidade de vida coletiva, reunindo pessoas de diferentes áreas, focando em um tema que tem impacto em nossas vidas. "Essa conexão gera um relacionamento com os territórios da cidade, projetos que impactam o nosso dia a dia, além de divertir com atividades práticas que marcam na memória e inspiram o uso da criatividade", conclui.