Bauru: homem libera vistoria e Baep flagra 900 pinos com cocaína

Com autorização do morador por escrito e por vídeo, no início da noite desta segunda-feira (12), policiais militares do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep) apreenderam dois tijolos de maconha e mais de 900 pinos com cocaína em uma residência na Vila São Manoel, em Bauru, e em um terreno vizinho. O homem, de 30 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Segundo o registro policial, durante patrulhamento, por volta das 18h15, a equipe abordou em uma via pública o suspeito, com antecedentes por roubo e tráfico, e encontrou com ele 14 pinos com cocaína e R$ 140,00 em dinheiro.

Questionado, de acordo com a corporação, o homem negou a existência de mais entorpecentes em sua casa e autorizou a entrada dos policiais por escrito e vídeo para realização de vistoria. Ele também não revelou a procedência da droga.