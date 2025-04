Livro promete levar a criançada para uma grande viagem

Com o objetivo de contribuir para que novas gerações tenham contato com o universo da imaginação, da curiosidade e do saber por meio dos livros, o escritor e professor Marcelo Storion lançou a obra "O Menino que Descobriu o Mundo através dos Selos", durante uma manhã literária realizada no Colégio São José, onde estuda o filho do autor, Henrique.

O mês de abril é especialmente simbólico para esse tipo de ação, já que no dia 18 é celebrado o Dia Nacional do Livro Infantil, data criada em homenagem a Monteiro Lobato, um dos maiores nomes da literatura brasileira.

O novo título marca o terceiro livro infantil publicado pela família Storion. A trajetória começou de maneira despretensiosa, em uma tarde de leitura e brincadeiras entre mãe e filho. Eliane Storion, esposa de Marcelo, criou a história que daria origem ao livro "Uma Descoberta Colorida". Tempos depois, foi a vez do pequeno Henrique narrar uma de suas aventuras, transformada no livro "A Investigação de Rike Bonito". O envolvimento com o processo criativo, a valorização do cotidiano e o incentivo mútuo dentro da família deram origem ao terceiro título, desta vez assinado por Marcelo.