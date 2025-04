Direto dos anos 90, Doble You desembarca no Alameda Hall

Vem aí mais uma atração internacional em Bauru, o Double You, que conquistou um grande público na década de 1990, com um som eletrizante e muito carisma. O supershow será realizado no dia 03 de maio, sábado, a partir das 20h, no conforto do Alameda Hall. Uma noite com os grandes clássicos como "Please Don't Go", "Looking At My Girl", "Run To Me", "She's Beautiful", "Who's Fooling Who", entre muitas outras.

O Doble You foi formado na Itália, em 1985, e ganhou projeção mundial no início dos anos 1990. A banda é liderada pelo vocalista britânico Willian Naraine e também pelo guitarrista Gino Martini. Durante sua trajetória já vendeu milhões de discos pelos quatro cantos do planeta.

E o sucesso no Brasil foi estrondoso, prova disso, é que suas músicas foram temas de 14 novelas, tornando o artista internacional com mais músicas em novelas brasileiras. Além disso, o Double You gravou um disco ao vivo somente para o Brasil chamado 'Studio Live', no ano de 2001. O país também ganhou uma dedicatória do grupo à época de lançamento do álbum 'Forever' (1996).