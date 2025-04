10 dicas para ganhar mais com venda online

O cadastro de produtos no site e nos marketplaces é essencial. Cada item deve ser apresentado de forma atraente, com boas fotos e vídeos que mostrem seu uso sob diferentes ângulos. As descrições devem ser claras e completas, destacando materiais, tamanhos e benefícios, além de incluir uma ficha técnica detalhada. Utilize títulos chamativos com palavras-chave relevantes para facilitar a localização nos motores de busca. "O cadastro otimizado dos produtos, aliado a estratégias de marketing digital, é essencial para o sucesso das vendas online, sem esquecer da logística para garantir uma entrega eficiente", afirma Thiago Mazeto, diretor da Tray, plataforma de e-commerce.

• Pagamento variados

Seus clientes precisam contar com formas de pagamento diversificadas, como cartão de crédito, Pix e boleto bancário. "A segurança nas transações é crucial para transmitir confiança e reduzir o abandono de carrinho. Além disso, muitos consumidores preferem parcelar compras no cartão de crédito ou pagar à vista via Pix", explica Monisi Costa, diretora de Payments & Banking da Vindi, hub de soluções financeiras.