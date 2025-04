Babosa: 'Planta dos mil usos'

Aloe vera, ou babosa, como também é popularmente conhecida no Brasil, é uma das plantas medicinais mais usadas na medicina tradicional por suas propriedades terapêuticas. Conhecida como a "planta dos mil usos", ela auxilia na cicatrização de feridas, regula o metabolismo e oferece uma série de benefícios para a pele e o organismo. As informações são do jornal El Tiempo.

Suas folhas, especialmente as de plantas maduras com mais de três anos, são um reservatório de nutrientes essenciais: aminoácidos, vitaminas (A, C, D e do complexo B), minerais (como magnésio, manganês, cálcio, ferro e zinco) e enzimas que potencializam sua ação curativa.

No interior das folhas, a babosa abriga duas substâncias-chave para a saúde: o gel transparente, que ajuda a conservar e cicatrizar a pele, e o látex amarelo, conhecido como acíbar, que auxilia no alívio da constipação ocasional.