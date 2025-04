Bauru: jovem escapa do namorado após ser forçada a ficar com ele

Uma jovem de 19 anos foi agredida na noite desta segunda-feira (28), teve o chip do celular tomado e chegou a ser arrancada pelos cabelos de dentro de um carro por aplicativo para que não fugisse do agressor. Ela também teria sido obrigada pelo então namorado a permanecer na casa dele, no Jardim TV, em Bauru. Quando conseguiu fugir, a Polícia Militar foi acionada, se dirigiu ao local, mas o suspeito não foi encontrado.

Segundo o registro policial, a vítima namorava o agressor, de 26 anos, há nove meses. Nos últimos cinco, passaram a residir no imóvel dele. Há cerca de uma semana, no entanto, ela tentava deixar a residência e voltar para a casa da mãe, mas ele não permitia, contou a mulher na delegacia.

Acrescentou que, nesta segunda-feira, por volta das 19h, ela solicitou um carro por aplicativo e, quando ele percebeu, foi até a via pública e a retirou de dentro do veículo com puxões de cabelo, além de jogar seus pertences no chão. Na sequência, usou a força para levá-la de volta, contra sua vontade, para casa, onde a agrediu com tapas no rosto e um chute na perna, segundo consta no boletim de ocorrência (BO).