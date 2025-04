Conheça a dieta de Arnold Schwarzenegger, que inclui ovo cru

As dietas dos fisiculturistas costumam ser low carb, principalmente durante a preparação para as competições. No entanto, na fase de ganho de massa, Schwarzenegger incluía carboidratos complexos em seu cardápio, mas em quantidades moderadas. Isso porque os carboidratos complexos são fontes fáceis de energia, além de ajudarem a manter os níveis de glicose no sangue mais estáveis.

Grãos integrais, macarrão, cereais, arroz e batatas são as melhores fontes de carboidratos complexos. Outro nutriente essencial para atletas e fisiculturistas são as fibras, encontradas principalmente em vegetais e frutas.