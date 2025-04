Tem pet em casa? Saiba quais produtos usar e quais evitar

• Misturas caseiras (vinagre bicarbonato álcool)

Podem desregular o pH da pele do animal ou liberar gases irritantes.

• Inseticidas convencionais

Muitos contêm piretróides, que são venenosos para cães e gatos.

"Sempre dilua os produtos antes do uso, seguindo as informações do rótulo e enxágue bem as superfícies. Mantenha os animais afastados enquanto realiza a limpeza e prefira produtos biodegradáveis e específicos para ter em casa com animais", diz a especialista.