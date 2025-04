Renato Pugliesi: da festa, um grande negócio

Renato - Foi. Àquela altura, já fazíamos festas de formatura, todas muito acima da média, além de festas no Kart, Quoruns, Camarim. E nosso nome chegou até o diretor de marketing da Levi's no Brasil, que quis conhecer nosso escritório. Mas não tínhamos escritório e corremos para alugar uma casa por um mês, demos uma arrumada, fomos contratados e fizemos uma festa top para a marca. Foi quando registramos o CNPJ e decidimos ficar no escritório para fazer o negócio das nossas vidas. Entendemos que precisávamos separar funções, então, o Marco assumiu a área comercial; o Mauricio, a produção; e eu, o financeiro. Aí, tranquei a faculdade no quinto ano e fui cursar administração de empresas na ITE, onde conheci minha esposa e me graduei em 2003.

JC - Como foi o processo de crescimento da empresa?

Renato - Os dois primeiros contratos de formatura foram de amigos nossos, mas crescemos de forma exponencial, primeiro na cidade e depois na região. Fomos ganhando corpo, fazendo formaturas de medicina, direito, engenharia. E começaram a ter pedidos do Rio de Janeiro, de Campo Grande, então, por questões logísticas, decidimos criar um modelo de franquia. Fomos os pioneiros no Brasil em franquias no setor de eventos de formatura e, atualmente, são 22 unidades, que atendem mais de 300 cidades no Brasil.