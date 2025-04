Bauru Basket é superado pelo Botafogo na última rodada

Na noite deste sábado (19), o Bauru Basket foi superado pelo Botafogo pelo placar de 85 x 84, em partida válida pela última rodada da fase de classificação do NBB Caixa. O duelo aconteceu no ginásio Panela de Pressão.

Mesmo sem chances de classificação, o time carioca entrou em quadra com ritmo agressivo. O Dragão, por sua vez, contou com o apoio da torcida para buscar a virada durante o segundo tempo, mas viu o adversário manter o controle nos segundos finais e ter frieza para garantir a vitória com lances livres. “Eles jogaram soltos, sem responsabilidade. Não é comum tomarmos mais de 80 pontos em casa. Mas o mérito é deles, que souberam arriscar e aproveitar”, avaliou o técnico Paulo Jaú.

Apesar do revés, o cestinha do jogo foi Andrezão. O pivô bauruense anotou 23 pontos e pegou 11 rebotes - seu terceiro duplo-duplo consecutivo e o 11º na temporada. Dontrell Brite (21 pontos, três rebotes e nove assistências) e Alex Garcia (19 pontos, quatro rebotes e quatro assistências) também tiveram atuações de destaques. Pelo lado carioca, o principal pontuador foi o armador Matheusinho, com 21.