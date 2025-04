Homem é encontrado morto dentro de córrego em Pirajuí

Um homem foi encontrado morto na tarde deste sábado (19) em um córrego que passa dentro da cidade de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru), nas imediações da ponte da rua Barão do Rio Branco, via que liga o Centro da cidade ao Jardim Angaville. A Polícia Militar foi acionada por volta de 12h por uma pessoa que passava pelo local e avistou o corpo.

A Polícia Civil e a Polícia Técnico-Científica também foram mobilizadas para o atendimento da ocorrência. O córrego é raso e as equipes encontraram a vítima em decúbito dorsal (com a barriga voltada para cima), com mais da metade do corpo, incluindo o rosto, fora da água.

A pessoa apresentava coloração escura na cabeça, pescoço e parte do tórax e protusão da língua, sinais que podem indicar morte por asfixia. As circunstâncias do óbito, contudo, ainda são investigadas, assim como a identidade do homem, que não portava documentos e vestia apenas uma bermuda estampada. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Bauru.