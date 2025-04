Massad é campeão na primeira competição de 2025

Mesatenista medalhista paralímpico conquista ouro na primeira competição de 2025 com pontuação para o ranking nacional.

O mesatenista bauruense Cláudio Massad foi campeão da etapa de São Paulo da Copa Brasil de Tênis de Mesa, na categoria Classe 10 paralímpica, em competição realizada no último fim de semana, na Capital Paulista. Medalhista paralímpico em Paris, Massad inicia o ciclo visando Los Angeles 2028 já com pontos importantes no ranking nacional.

"Foi um grande resultado e um passo importante nesse novo ciclo paralímpico. Estou muito feliz com a minha performance e agradeço demais ao meu clube, o Sesi, pelos treinos nos CTs de Bauru e Lorena, que me deram toda a estrutura para manter um alto nível. Vamos por mais!", afirmou o atleta.