Bauru Master conquista 24 medalhas no circuito da Unami

Nadadores da equipe do Bauru Master se destacaram na Segunda Etapa de 2025 do Circuito da Unami - União da Natação Master do Interior, realizada no último sábado (12), na cidade de Limeira. Nessa etapa a equipe bauruense surpreendeu grandes grupos tradicionais na categoria máster, como, Campinas, Ribeirão Preto e Limeira, sagrando-se a equipe mais eficiente dessa etapa. Para esta disputa, a equipe bauruense contou com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Bauru, por intermédio da Semel. Na competição, Paulo Eduardo Correa conquistou dois ouros e uma prata. Norival Agnelli obteve, também, dois ouros e uma prata. Renato Fonseca Gomes ganhou um ouro e dois bronzes. Antonio Carlos Rocha venceu três ouros. Já Fábio Martins Dantas, ganho uma prata e dois bronze, enquanto Wilson Muller conquistou um ouro e um bronze. Ângelo Antonio Moreira Junior também participou.

Além das medalhas conquistadas individualmente, os nadadores de Bauru conquistaram ouro no revezamento 4 x 50 metros 4 estilos 280 com Agnelli, Rocha, Muller e Correa. Na contagem geral masculino a equipe bauruense com apenas 7 nadadores, nesta etapa, em função do alto índice técnico de seus integrantes, conquistou o sexto lugar dentre 38 equipes. A próxima etapa da Unami ocorre no dia 17 de maio, em Catanduva.