Dias quentes elevam consumo; confira dicas de economia

E dias quentes, aumenta o consumo de energia elétrica, que bateu recordes consecutivos no início do ano, quando o calor intenso atingiu grande parte do país, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Isso porque as pessoas intensificam o uso de equipamentos como ar-condicionado, ventiladores e geladeiras, impactando diretamente as contas de luz.

Esse cenário exige atenção dos consumidores para evitar desperdícios e equilibrar o conforto com o consumo consciente, alerta a CPFL Paulista, reuniu algumas dicas práticas para ajudar a reduzir o impacto da onda de calor na conta de luz sem abrir mão do bem-estar:

Chuveiro elétrico: O chuveiro pode representar até 35% do consumo de energia em uma residência. No calor, use a posição "verão", que reduz significativamente o gasto, e procure diminuir o tempo de banho.