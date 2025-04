Comunidade celebra Santo Expedito com bolo e quermesse

A Comunidade Santo Expedito de Bauru está com uma programação especial para homenagear o dia do seu padroeiro, que é neste sábado (19). Por conta da Semana Santa, no entanto, as comemorações foram adiadas para a próxima segunda-feira (21), quando estão previstas celebrações religiosas e venda do tradicional bolo. Já a quermesse ficou para o sábado seguinte, dia 26.

Na segunda-feira (21) serão realizadas três missas: às 9h, 15h e a última às 19h30, sendo uma solenidade. Mesmo durante as celebrações, haverá praça de alimentação com pastéis, doces e outros alimentos. Também simultaneamente acontece a tradicional venda do bolo de Santo Expedito que contará com 25 medalhas escondidas. O pedaço pequeno custa R$ 5,00 e o grande, R$ 20,00. No dia (26), sábado, a quermesse começa logo após a missa das 18h. Na praça de alimentação, os fiéis encontrarão pastel, cachorro-quente e também barraca de pescaria para crianças. Haverá ainda um show de prêmios. Para participar basta adquirir uma cartela que custa R$ 30 (antecipadamente) e concorrer a diversos prêmios como batedeira, liquidificador, televisão, micro-ondas, fritadeira e sanduicheira.

Causas urgentes

Expedito foi um oficial romano que se converteu ao cristianismo e foi martirizado. É conhecido como "Santo das causas urgentes". Quando decidiu se converter, o diabo tomou a forma de um corvo e tentou o convencer a aguardar até o dia seguinte, acreditam os católicos. De acordo com eles, Expedito, porém, pisoteou o corvo dizendo "Hodie! Hodie" que significa "Hoje! Hoje".