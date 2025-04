USP promove curso a estudantes com deficiência auditiva

Entre as segundas-feiras 05 e 26 de maio, estudantes com deficiência auditiva poderão participar online e gratuitamente do curso de Tecnologias de acessibilidade, promovido pela Clínica de Audiologia Educacional e Tecnologias Auxiliares da Audição da FOB-USP. A carga horária é de 30 horas e as inscrições, já abertas, podem ser feitas até este domingo (20) pelo link Sistema Apolo USP.

Destinado também para professores do atendimento educacional especializado, docentes que atuam com estudantes com deficiência auditiva, estudantes de licenciatura, fonoaudiólogos e familiares, o objetivo é capacitar para o uso de tecnologias de acessibilidade, favorecendo práticas pedagógicas inclusivas e eficazes no ambiente escolar.

O curso Tecnologias de acessibilidade para estudantes com deficiência auditiva está vinculado à disciplina BAF0297 - Clínica de Audiologia Educacional e Tecnologias Auxiliares da Audição do curso de Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru.