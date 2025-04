Arquiteto Jurandyr Bueno Filho

As novas gerações não devem nem ter ouvido falar nesse nome. Mas as escolas de arquitetura, história e jornalismo de Bauru sim! O nome da rua no Parque União é do pai dele. Mas passados 16 anos de sua morte, um dos maiores arquitetos da cidade de Bauru, anda meio esquecido entre outras personalidades.

País, estado e cidade sem memória. Esquecem até as atrocidades cometidas pela Ditadura Militar. E parte da sociedade pede golpe, intervenção militar como se fosse um regime melhor que a nossa resiliente Democracia.

Formado pela FAU-USP ainda na FAU Maranhão, ele foi contemporâneo de Francisco Buarque de Hollanda, o Chico Buarque. Chico abandonou o curso e se dedicou à música. Jurandyr se formou e voltou para sua cidade natal e aqui fez carreira.