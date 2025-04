Inscrições abertas ao Showcase - Sons, Vozes e Versos 2025

O Showcase Sesi-SP - Sons, Vozes e Versos 2025, em parceria com a Usina de Sonhos, convida músicos, compositores e intérpretes das regiões de Dois Córregos, Jaú, Bauru, Botucatu e cidades vizinhas para participar do concurso. As inscrições estão abertas até 5 de maio. O concurso será dividido em duas fases: uma preliminar online, e a final ao vivo, que acontecerá dia 7 de junho, no Sesi Jaú.

Os vencedores receberão prêmios em dinheiro, troféus e a chance de se apresentar no Festival de Poesia de Dois Córregos. Artistas solo e grupos de até seis integrantes podem se inscrever. A participação, que exige canções originais, é um excelente palco para talentos emergentes da música brasileira.

"A parceria entre o Sesi-SP e a Usina de Sonhos no 'Showcase Sesi -SP - A Poética da Música Brasileira' reflete o nosso compromisso com o fortalecimento e a valorização da cultura musical brasileira. Acreditamos que iniciativas como essa são fundamentais para promover a diversidade, incentivar a criação e descobrir novos talentos. O concurso não apenas celebra os diferentes estilos e gêneros da música, mas também oferece uma vitrine valiosa para divulgar novos trabalhos, o que é importante para os artistas locais, pois amplia o alcance de suas produções e fortalece a identidade cultural das regiões participantes. Estamos muito felizes com esta parceria e com o efeito positivo que ela terá na formação e no desenvolvimento cultural de todos os envolvidos", destaca Débora Viana, gerente executiva de Cultura do Sesi-SP.