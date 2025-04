Matheus Lessa em grande tributo a Chitãozinho e Xororó

Neste sábado (19), o sertanejo vai invadir o Alameda Rodoserv Center a partir das 20h. O talentoso cantor Matheus Lessa apresenta um supertributo em homenagem a uma das maiores duplas do Brasil: "Chitãozinho e Xororó". Uma noite nostálgica que será marcada pelos grandes clássicos dos ícones da música caipira como "Fio de Cabelo", "Evidências", "Galopeira", "Saudade da Minha Terra", "Se Deus me Ouvisse", "No Rancho Fundo" e muitos outros.

Com mais de 15 anos de carreira, Mateus Lessa é dono de uma voz potente e inconfundível e faz muito sucesso por onde passa. O cantor realiza shows em todo território nacional e traz todo seu talento para esse tributo inesquecível a uma das duplas brasileiras mais icônicas do meio.

Valores: