Noroeste apresenta o novo técnico Ivan Canela

A edição da Copa Paulista de 2025 será a maior dos últimos anos, ela contará com times das séries A1, A2, A3 e a recém-criada A4. O Noroeste caiu no Grupo 1, e enfrentará Araçatuba, Grêmio Prudente, Linense e o Monte Azul, que é o atual campeão da competição. O campeonato tem início no dia 15 de junho, com disputas em turno e returno.