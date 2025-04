Feriadão em Bauru tem previsão de chuva apenas para um dia

O feriadão prolongado, que se inicia nesta Sexta-feira Santa (18) e vai até segunda-feira (21), feriado de Tiradentes, tem, em sua maior parte, previsão de céu com sol entre nuvens e temperaturas elevadas para o Estado de São Paulo. O único dia com possibilidade de chuva é o sábado (19), inclusive em Bauru, de acordo com o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet).

Segundo o instituto, na sexta-feira o dia começará com céu parcialmente nublado e sem chuva na maior parte do Estado de São Paulo. Para Bauru e região, a previsão é de tempo firme, sem precipitações. No sábado, uma frente fria se deslocará pelo litoral paulista ao longo do dia, aumentando a nebulosidade e causando áreas de chuva com trovoadas isoladas no período da tarde.

Ainda de acordo com o IPMet, no domingo (20) e na segunda-feira (21), a frente fria se deslocará para o Rio de Janeiro, e o tempo ficará com pouca nebulosidade e sem chuva no Interior do Estado.