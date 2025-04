'Ludere' homenageia Baden Powell em show de 10 anos no Sesc

O Sesc Bauru recebe nesta quinta-feira (17), às 20h, o quarteto instrumental 'Ludere', que celebra seus 10 anos de carreira com um show que homenageia o violonista e compositor Baden Powell.

A apresentação acontece no auditório da unidade e os ingressos estão à venda. Formado pelo filho do músico prestigiado, o pianista Philippe Baden Powell, acompanhado de Rubinho Antunes (trompete e fluegelhorn), Bruno Barbosa (contrabaixo) e Daniel de Paula (bateria), o quarteto instrumental 'Ludere' conta com cinco álbuns. O grupo consolidou sua identidade entre samba jazz e jazz contemporâneo. Os ingressos podem ser adquiridos via venda online no app Credencial Sesc SP ou centralrelacionamento.sescsp.org.br e, presencialmente, nas bilheterias do Sesc (com agendamento de horário pelo app).

Valores para cada show:

R$ 12,00 (credencial plena) para trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo credenciado no Sesc e dependentes; R$ 20,00 (meia entrada) e R$40,00 (inteira) para os demais interessados. Classificação 12 anos.

Serviço