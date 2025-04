Dragão recebe o R10 Score/Vasco da Gama nesta quinta

O Bauru Basket tem um desafio importante nesta quinta-feira (17), às 19h30, no ginásio Panela de Pressão. A equipe enfrenta o R10 Score/Vasco da Gama em um confronto direto por posições na reta final do NBB Caixa. O duelo será transmitido ao vivo pelo SporTV (TV por assinatura) e pela plataforma de streaming Basquet Pass.

Com 18 vitórias e 14 derrotas, o Dragão ocupa a quinta colocação, com 56,3% de aproveitamento. O time carioca, por sua vez, aparece logo atrás, em sétimo lugar, com 18 vitórias e 15 derrotas. As duas equipes ainda sonham com uma vaga no G-4, embora dependam de resultados paralelos envolvendo o Brasília.

Para o técnico Paulo Jaú, a partida promete ser equilibrada do início ao fim. "Acho bacana ter esse duelo decisivo contra o Vasco. São duas equipes que, pelo segundo ano consecutivo, conseguiram ficar à frente de times com orçamentos maiores. Justamente por isso, sabemos que essa briga por posição vai fazer com que seja um jogo duro. É uma partida que deve ser equilibrada, decidida apenas nos últimos minutos" avaliou o treinador.