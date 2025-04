Como será o maior Feriadão de 2025 em Bauru

Entre esta sexta-feira (18) e segunda-feira (21), os brasileiros terão o maior feriadão de 2025. A junção da Sexta Feira Santa com o final de semana e o feriado de Tiradentes vai resultar em quatro dias de folga para milhares de trabalhadores no país.

No Estado de São Paulo, a expectativa é de alta movimentação nas rodovias. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a estimativa é de que cerca de 5 milhões de veículos circulem pelas rodovias que ligam a capital, o interior e o litoral. Os bauruenses que planejam pegar a estrada devem redobrar a atenção para garantir uma chegada ao destino com segurança. O Governo do Estado, porém, garante que haverá apoio e suporte de uma rede com mais de 236 ambulâncias, 321 guinchos e 229 postos e bases de Servico de Atendimento ao Usuario (SAU).

Para os que ficarão em Bauru, alguns pontos turísticos da cidade abrirão normalmente para receber munícipes que queiram aproveitar o descanso em contato com a natureza. O Jardim Botânico, por exemplo, fica aberto das 8h às 16h durante todo feriado. A área de lazer externa do Horto Florestal também fica aberta de sexta a segunda, das 7h às 17h. As trilhas internas, por outro lado, abrem somente na sexta e no sábado (19), das 7h às 11h.