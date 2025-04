Polícia Civil intensifica ações de combate aos crimes rurais

Botucatu - A Polícia Civil, por meio do Grupo de Investigações em Área Rural (Giar), intensificou as ações de investigação e de prevenção contra os crimes rurais nos municípios de Itatinga, São Manuel e Areiópolis, na região de Botucatu.

Equipes diligenciaram durante o final de semana em busca de imagens de câmeras de segurança visando à identificação e ao esclarecimento de furtos de tratores ocorridos em Itatinga e São Manuel.

Desde o início deste ano, a Polícia Civil de Itatinga registrou seis furtos no interior de propriedades rurais, incluindo o de um trator Valtra, na região do distrito do Lobo.