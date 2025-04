Motociclista morre após colidir com poste em rodovia de Lençóis

Lençóis Paulista - Um motociclista de 24 anos morreu no início da noite desta terça-feira (15) após perder o controle da direção durante uma ultrapassagem e colidir em um poste na altura do Jardim Primavera, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru).

Segundo o registro policial, Isaque de Oliveira Agostinho conduzia uma Honda NXR 160 Bros pela rodovia Juliano Lorenzetti quando, por volta das 18h20, no quilômetro 1, bateu na lateral de uma carreta durante ultrapassagem e, depois, atingiu um poste.

Ele foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas não resistiu aos graves ferimentos. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.