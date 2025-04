Acidente entre Corsa e Kombi deixa vítima fatal na região

Um homem morreu e outro ficou ferido em um acidente envolvendo dois veículos, um Corsa e uma Kombi, na manhã desta quarta-feira (16), na rodovia Maurício Antunes Ferraz (SP-317), em Itápolis (a 100 quilômetros de Bauru).

Segundo informações apuradas no local pela página O Legendário, equipes de resgate socorreram o sobrevivente e o conduziram ao pronto-socorro da Santa Casa de Itápolis. Já o óbito foi constatado no local. Até o momento, as circunstâncias do acidente, ocorrido entre Itápolis e Ibitinga, ainda são investigadas.

O JCNET acompanha o caso.