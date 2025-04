Abertas as inscrições para o Comic Fan Fest

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, abriu nesta terça (15) as inscrições para expositores interessados em participar do Comic Fan Fest 2025, evento que celebra a cultura nerd e geek e chega à sua 9ª edição. A tradicional festa está marcada para os dias 14 e 15 de junho, no Centro Cultural 'Carlos Fernandes de Paiva'. O edital está disponível no site https://www2.bauru.sp.gov.br/cultura/editais.aspx

Podem se inscrever, até o dia 8 de maio, autores independentes, distribuidoras de livros, livrarias, sebos, gráficas, empresas de colecionismo e também empresas do ramo alimentício que trabalhem com a temática do evento. Ao todo, serão disponibilizadas 30 vagas para estandes de vendas, sendo 10 para lojistas, 12 para artistas independentes e 8 para empresas alimentícias. As inscrições devem ser realizadas presencialmente na sede da Secretaria de Cultura, na avenida Nações Unidas, 8-9, de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h. Os interessados devem apresentar a documentação exigida no edital. A programação do Comic Fan Fest contará com oficinas de desenho, roteiro e confecção de cosplay, além de salas de jogos de mesa e eletrônicos, palestras com artistas e profissionais do setor, desfiles de cosplay e estandes de colecionismo. O evento também abre espaço para que desenhistas e escritores interajam diretamente com o público. Consolidado como um dos maiores festivais do gênero no interior paulista, o Comic Fan Fest reúne fãs de todas as idades em um ambiente voltado à criatividade, à arte e à valorização da cultura pop.