Facilpa reúne Henrique e Juliano, Jorge e Mateus e mais atrações

A abertura ficará por conta da dupla Henrique e Juliano, que trará sucessos como "Flor e o beija-flor", "Na hora da raiva" e "Cuida bem dela". No dia seguinte, está previsto o show de Simone Mendes, que estará de volta para acelerar as batidas do coração daqueles que curtem um "Erro gostoso".

Grandes nomes das música nacional subirão ao palco da Facilpa 2025, onde estarão, por exemplo, Henrique e Juliano e também Jorge e Mateus, dupla que fará turnê de despedida no evento, em Lençóis Paulista. A programação da Feira Agropecuária, Comercial e Industrial começa no dia 25 de abril e vai até 4 de maio.

Já a dupla Jorge e Mateus se apresentará no dia 2 de maio. "Isso não é medo de te perder, amor. É pavor", diz a música "Propaganda". Está dado o recado: os cantores estão em turnê comemorativa de 20 anos que segue até o fim do ano. Depois disso, farão uma pausa por tempo indeterminado.

E não para por aí - tem curtição para todo mundo. As atrações mesclam diversos gêneros musicais, como sertanejo, pop rock e pagode. O lineup ainda inclui Elis Justi, Amado Batista, Jota Quest, Renascer Praise, Zé Neto e Cristiano, Padre Antonio Maria, Menos é Mais, Maiara e Maraisa, Luiz Miguel e Daniel, Israel e Rodolffo e Mundo Bita (programação no quadro).

O evento também conta com parque de diversões, praça de alimentação, estacionamento, exposição de animais e provas como de laço. Ingressos podem ser comprados por meio do site tycket.com.br ou pelo link disponível na biografia do perfil do Instagram @facilpa.

