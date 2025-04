P. Alves aprova R$ 1 milhão para OSC reformar antiga Santa Casa

A Câmara de Presidente Alves (56 quilômetros de Bauru) aprovou na sessão desta segunda-feira (14) projeto de lei que autoriza a prefeitura a celebrar termo de colaboração com uma Organização da Sociedade Civil (OSC), permissionária do imóvel da antiga Santa Casa local, visando à transferência de R$ 1 milhão para a reforma do prédio, que encontra-se abandonado. A votação gerou polêmica pelo fato da OSC ser alvo de investigação em outro município paulista.

De acordo com a mensagem que acompanha o projeto, a permissionária ficará responsável pelo gerenciamento integral da obra, "incluindo projetos, licenças, execução, supervisão e prestação de contas, garantindo transparência e efetividade na aplicação dos recursos públicos".

"Embora o referido prédio tenha sido cedido para uso, ele continua sendo um patrimônio do município, cabendo ao poder público zelar por sua manutenção e garantir que o espaço cumpra sua função social, especialmente no atendimento à saúde da população", cita a administração.