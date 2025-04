Jaú: sem coleta, lixo se acumula nas ruas

Moradores de Jaú (47 quilômetros de Bauru) reclamam da interrupção na coleta de lixo doméstico na cidade. Há mais de uma semana, o serviço não está sendo executado e sacos com resíduos domiciliares se acumulam nas calçadas de todos os bairros, resultando em mau cheiro e risco à saúde pública. Em nota, a Prefeitura de Jaú, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semeia), informou que a previsão é de que a coleta seja regularizada ainda nesta semana.

A reportagem apurou que o problema teria começado após a interdição, em 24 de março, pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), de área às margens da rodovia engenheiro Paulo Nilo Romano (SP-225), a Jaú-Brotas. Ela deveria ser utilizada pela administração para transbordo do lixo domiciliar, que não poderia ficar no local por mais de 24 horas, mas este período estava sendo desrespeitado.

Em 2024, a Cetesb havia dado 180 dias para que o município providenciasse uma nova área de transbordo, prazo considerado curto pelo governo. No final de fevereiro, o Executivo assinou contrato com um particular, mediante inexigibilidade de licitação, para alugar uma área para o transbordo pelo valor de R$ 900 mil, pelo período de 60 meses. Contudo, o espaço ainda não conta com licenças necessárias para operar.