Ciesp debaterá 'o futuro de S. Paulo pós-Reforma Tributária'

A diretoria regional de Bauru do Ciesp promove nesta quarta-feira (16) a palestra "O futuro de São Paulo pós Reforma Tributária no Brasil", ministrada por Rodrigo Keidel Spada, presidente da Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite) e da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo (Afresp).

Especialista de renome no setor tributário, ele desvendará os impactos da nova legislação, com foco no crescimento tecnológico e no desenvolvimento econômico que ela pode proporcionar. Será uma oportunidade para compreender como a reforma pode beneficiar empresas e impulsionar o Brasil para um novo patamar competitivo.

A palestra terá a mediação de Luciana Moscardi Grillo, delegada Regional Tributária de Bauru com profundo conhecimento sobre reforma tributária. O evento, que conta com apoio do Jornal da Cidade e do JCNET, ocorre das 9h30 às 12h, no auditório do Ciesp, no Distrito Industrial 1.