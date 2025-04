Posse de armas para advogados

E de 3.873 armas apreendidas pela Polícia no Estado de São Paulo entre 2015 e 2018 constavam no sistema do Exército como sendo de CACs, cita relatório do Tribunal de Contas da União. E, pior, apenas 86 deles tiveram o roubo, o furto ou extravio notificados.

Percebe-se que o armamento desenfreado está favorecendo mais a criminalidade do que resolvendo os problemas da Segurança Pública.

E a OAB vai ter que conviver com o dilema de tentar se equilibrar entre o corporativismo e suas bandeiras históricas.