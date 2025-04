Legislativo aprova projeto que exige câmeras em escolas e Saúde

A Câmara de Bauru aprovou em primeiro turno nesta segunda-feira (14) projeto de lei (PL) do vereador Marcelo Afonso (PSD) que obriga a prefeitura a instalar câmeras de videomonitoramento em todas as escolas e unidades de saúde do município.

O texto, que passou em votação unânime, ainda precisa passar por segunda análise do plenário, prevista para a semana que vem, antes de ser encaminhado à prefeita Suéllen Rosim (PSD), que poderá sancioná-lo ou não.

Além do videomonitoramento, o PL torna "obrigatória a afixação de aviso informando a existência de monitoramento por meio de câmeras de vídeo no local" e veta a instalação dos equipamentos "em banheiros, vestuários e outros locais de reserva de privacidade, como por exemplo salas de aula, consultórios e outros ambientes de acesso e de uso restrito".