Iacanga: Câmara empossa nesta 5ª vereadores mirins

Iacanga - (50 quilômetros de Bauru) está formando futuros líderes por meio da Câmara Mirim, projeto que tem transformado a forma como estudantes enxergam política e cidadania. Com processo eleitoral real, jovens têm a oportunidade de disputar vaga no legislativo mirim, vivenciando, na prática, o funcionamento do poder público. A posse dos novos vereadores mirins será nesta quinta-feira (10), às 19h, na Câmara.

O evento marca o início oficial do mandato dos estudantes eleitos. Neste ano, a Câmara Mirim contou com participação de três escolas do município, mobilizando mais de 30 candidatos e promovendo debate saudável sobre o futuro da cidade. Com propostas reais e projetos concretos, os eleitos terão a oportunidade de apresentar demandas da comunidade escolar e contribuir para o desenvolvimento de Iacanga. Além das sessões, vereadores mirins realizam visitas institucionais, fiscalizam ações públicas e pleiteiam recursos.