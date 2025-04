Botucatu faz ação de diagnóstico de problemas na voz

"Cuide da Sua Voz - O Som que Acompanha Você por Toda a Vida!". Este é o lema da 27.ª Campanha Nacional da Voz, que será realizada por diversas entidades nesta quinta-feira (10), das 10h às 16h, na Clínica Cuesta Saúde, no Shopping Park Botucatu, para celebrar o Dia Nacional da Voz, comemorado em 16 de abril.

Segundo a médica otorrinolaringologista do HCFMB Cláudia Mendonça Xavier, o foco principal do evento são os pacientes tabagistas (para o diagnóstico precoce de câncer de laringe) e com queixa vocal, além de profissionais da voz, como cantores, professores e operadores de telemarketing.

O exame que será feito é a videolaringoscopia que, através de uma lente, realiza a avaliação da laringe e das pregas vocais. Não há limite de idade para realização do procedimento. Os participantes serão atendidos por ordem de chegada e não há necessidade de agendamento prévio.