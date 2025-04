Lençóis monitora rios em tempo real com IA

Um novo sistema que utiliza Inteligência Artificial (IA) e monitora em tempo real os níveis das águas do rio Lençóis e córrego Corvo Branco já está em operação em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru). Ele conta com câmeras instaladas em pontos estratégicos ao longo dos cursos d'água e, segundo a prefeitura, visa proporcionar maior segurança à população e agilizar as ações da Defesa Civil em casos de emergência.

Escolhido após estudos da equipe técnica da Defesa Civil, de acordo com o coordenador do órgão, sargento PM da reserva do Corpo de Bombeiros Gerson Gomes dos Santos, o sistema usa a IA para o monitoramento por meio de imagens e disparos de alertas sonoros. Ele conta que os acompanhamentos das variações nos níveis das águas já ocorrem de forma presencial e manual, sobretudo no período de chuvas intensas, entre novembro e março.

"Nesses períodos, servidores ficam de sobreaviso e se deslocam até os pontos críticos para medir o nível das águas e repassar as informações aos membros técnicos da Defesa Civil Municipal", explica. "Com a implementação do novo monitoramento, temos uma análise mais rápida e eficiente, sem a necessidade de deslocamentos de pessoal. Isso permite uma resposta mais ágil e precisa".