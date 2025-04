Bauru: Samu opera com 5 ambulâncias a menos, mas nega prejuízo

O JC recebeu queixas em 19 de março de uma servidora preocupada com o impacto do déficit no número de veículos sobre os atendimentos. No mesmo dia a reportagem pediu esclarecimentos sobre o caso ao Executivo. A resposta completa, após questionamentos adicionais, veio somente na tarde da última segunda-feira (7).

Caso em Pederneiras

Em 6 de março, antes de os veículos serem retirados, um adolescente de 16 anos morreu em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) após a mãe solicitar o Samu e ser informada de que não haviam viaturas disponíveis. Conforme o JC noticiou na época, o vice-prefeito de Pederneiras, Joãozinho da Farmácia, usou suas redes sociais para demonstrar indignação com o caso.

"Sobre a questão ocorrida em Pederneiras, a Diretoria Técnica da Divisão do Samu Bauru já manteve tratativas com a prefeita Ivana Camarinha, para os devidos ajustes na regulação. Vale ressaltar que cada município é responsável por manter suas viaturas, compartilhando apenas a mesma central de regulação médica de Bauru. Desta forma, os municípios ligam para a regulação em Bauru e os médicos decidem se é um caso que deve ser atendido pelo Samu ou não", informa o Executivo bauruense.