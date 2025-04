Mutirão contra dengue começa no Gasparini

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Saúde, realiza nestas quinta-feira (10) e sexta-feira (11) um mutirão de limpeza e recolhimento de materiais inservíveis na região do Núcleo Gasparini. A proposta é eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela. As equipes vão atuar no Núcleo Gasparini, Jardim Helena, Parque City e Colina Verde.

Serão recolhidos materiais como móveis velhos, sofás, armários, colchões, guarda-roupas, televisores, pneus, fogões, restos de madeira e materiais recicláveis. Não serão recolhidos materiais como lixo orgânico, resíduos da construção civil, lâmpadas e restos de poda de árvores e arbustos.

A Secretaria de Saúde fez a divulgação do mutirão nas residências, com os agentes distribuindo panfletos e informando a população. Os materiais devem ser colocados na calçada até às 8h nesta região.