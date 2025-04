Lula, com seu plano de poder e a credibilidade administrativa no chão e ambicionando o 4º mandato presidencial, abriu a caixa de bondades, sem reduzir despesas, desrespeitando o princípio básico da economia: gasto inferior à receita. Daí a inflação, elevação da carga tributária e o desequilíbrio fiscal.

No Brasil, com a economia bagunçada, na Bolsa de Valores o risco é muito maior e, com Donald Trump dando um empurrãozinho, as ações estão em queda livre. Trump, pelo menos, tem plano de governo, mas Lula só tem plano de poder.