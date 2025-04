Audiência cancelada!

Alguém ainda se recorda da publicação na coluna "Opinião" do dia 10/06/2020 sob o título "Cadê os Conselheiros", que culminou com a exoneração de todos os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Cohab?!

Qual o motivo do cancelamento? O presidente da Câmara Municipal não convocou a presidenta da Emdurb para esclarecer assuntos relacionados à gestão dessa autarquia e quem sabe se também não teve a interferência da prefeita! É de causar estranheza o que acontece no submundo da política bauruense caros amigos, nossa cidade está de cabeça para baixo diante da maioria dos vereadores que são submissos ao governo.

Essa matéria que resultou no que consta do parágrafo acima era relacionada sobre a audiência pública na Câmara Municipal sobre do rombo ocorrido na Cohab. Essa audiência, que na época era presidida pelo outra vez atual vereador Natalino, quase foi cancelada pelo desligamento da comissão de julgamento do vereador da época Marquinhos, que é o atual presidente da Câmara Municipal. Abaixo descrevo parágrafos dessa matéria ...

'Tenho acompanhado todas as oitivas da CEI da Cohab que quase foi arquivada na semana passada sem a devida conclusão pela saída de um vereador, o líder do prefeito da Câmara Municipal de Bauru. É muito estranho e quase incompreensível que fatos como este aconteçam na nossa cidade. Será que a mediocridade e falta de compromisso com aqueles que votaram nesse cidadão não merecem respeito?!...'